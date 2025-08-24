Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • "मोदी-नीतीश के नेतृत्व में NDA को मिलेगी 200 से अधिक सीटें", सम्राट चौधरी बोले- बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए 2 युवराज...

"मोदी-नीतीश के नेतृत्व में NDA को मिलेगी 200 से अधिक सीटें", सम्राट चौधरी बोले- बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए 2 युवराज...

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Aug, 2025 11:45 AM

nda will get more than 200 seats under the leadership of modi nitish samrat

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने शनिवार को कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखती...

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने शनिवार को कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखती है, इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 200 से अधिक सीटों पर विजयी होगा।

सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड स्थित त्रिमुहान घाट के पास कोसी नदी पर बनने वाले पीपा पुल का शिलान्यास करने के बाद कहा कि विकास और रोजगार को और रफ्तार देने के लिए फिर से लोग राजग सरकार ही चुनेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए दो युवराज घूम रहे हैं। इनमें से एक के पिताजी और माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उनके माता-पिता के 15 वर्षों के शासन में क्या काम हुआ। जनता जवाब मांगती है।

सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की विचारधारा का मुकाबला है। एक तरफ लूट, हत्या और भ्रष्टाचार वाले कुशासन का खतरा है , तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली, रोजगार और उद्योग के जरिए विकास की राजनीति है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!