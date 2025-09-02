पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर बनेगा विश्वस्तरीय पांच सितारा होटल, अगले 4 साल में बनकर होगा तैयार

Five Star Hotel In Patna: बिहार में राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास जल्द ही एक आलीशान पांच सितारा होटल अपनी शोभा बढ़ाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडी) और कुमार इंफ्राट्रेड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच सोमवार को इस बारे...

Five Star Hotel In Patna: बिहार में राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास जल्द ही एक आलीशान पांच सितारा होटल अपनी शोभा बढ़ाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडी) और कुमार इंफ्राट्रेड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच सोमवार को इस बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।



इस अवसर पर पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार पटना में पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस तीन पांच सितारा होटल बनाने की योजना पर काम कर रही है। पहला होटल, पाटलिपुत्र अशोक की 1.51 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें 140 कमरे होंगे। इस शानदार होटल का निर्माण अगले चार वर्षों में पूरा होगा। इसके बाद गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस स्टैंड और वीरचंद पटेल पथ पर सुल्तान पैलेस की जमीन पर भी दो और फाइव स्टार होटल बनाए जाएंगे।



पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सुल्तान पैलेस की जमीन पर फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर होटल निर्माण किया जाएगा। सिंह ने बताया कि राजगीर में दो और वैशाली में एक फाइव स्टार होटल के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। कुमार इंफ्राट्रेड के निदेशक मनीष कुमार ने कहा कि बोधगया में आईटीसी होटल ने होटल संचालक का कार्य शुरू किया है। कार्यक्रम में पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, बीएसटीडी के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, महाप्रबंधक चंदन चौहान, पर्यटन निदेशक उदयन मिश्र सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

