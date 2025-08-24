Main Menu

  • दरभंगा में कमला नदी में डूबने से 4 बच्चियों की मौत, CM नीतीश ने जताया शोक; 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Aug, 2025 05:40 PM

nitish expressed grief over the death of 4 girls due to drowning in kamla river

Patna News: बिहार के दरभंगा में कमला नदी में डूबने से तीन लड़कियों सहित चार की मौत हो गई है। दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड क्षेत्र के बेलाही घाट स्थित कमला नदी में शनिवार को डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत कमला नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चियों की डूबने से हुई मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दुःख की इस घड़ी में मृतक के शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृत सभी लोगों के परिजनों को 04-04 लाख रूपये अविलंब अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है।

बता दें कि नदी में बसौली गांव के आठ बच्चे स्नान कर रहे थे। बताया जाता है कि खेलते-खेलते सभी बच्चे दिन के 12 बजे के आस-पास नदी में स्नान करने के लिए छलांग लगा दिए। इस बीच चार बच्चे तेज धारा में समा गए। इसमें बसौली गांव निवासी चंदू देवी की पुत्री शीतला कुमारी (14), नारायण मुखिया की पुत्री लक्ष्मी कुमारी (13), प्रमोद मुखिया की पुत्री अंशु कुमारी (14) और जयशंकर तांती के पुत्र रोहित कुमार (14) शामिल हैं। सभी बच्चे कसरौड़ मध्य विद्यालय के आठवीं वर्ग के छात्र थे।  

