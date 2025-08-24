पटना में फर्जी नौकरी गिरोह का पर्दाफाश, छात्रों से वसूली कर बनाते थे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट,दो आरोपी गिरफ्तार

नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी के नेतृत्व में जक्कनपुर थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

पटना:नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी के नेतृत्व में जक्कनपुर थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 23 अभ्यर्थियों के ओरिजिनल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कई बैंकों के खाली चेक बरामद किए हैं।

होटल से मिले शैक्षणिक प्रमाण पत्र

22 अगस्त को गश्ती पदाधिकारी राजू कुमार सिंह ने मीठापुर स्थित होटल माधो इंटरनेशनल के पास से अजय कुमार सिन्हा नामक युवक को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले। पूछताछ में उसने बताया कि ये प्रमाण पत्र उदय कुमार झा उर्फ अविनाश कुमार के हैं, जिन्हें रखने के लिए उसे दिया गया था।

ऐसे चलता था ठगी का खेल

पुलिस पूछताछ में उदय कुमार झा ने स्वीकार किया कि वह अपने साथी अजय कुमार सिन्हा के साथ मिलकर नौकरी दिलाने का झांसा देता था। इसके एवज में अभ्यर्थियों से मोटी रकम ली जाती थी। साथ ही गारंटी के तौर पर उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और चेक जमा कर लिए जाते थे। गिरोह फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर और फर्जी सेंटर मैनेज करके नौकरी लगवाने का दावा करता था।

FIR दर्ज, अन्य की तलाश जारी

इस मामले में जक्कनपुर थाना कांड संख्या-651/25 के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है, जबकि गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

अजय कुमार सिन्हा, पिता रामवृक्ष प्रसाद, निवासी भगवानपुर, थाना-बेन, जिला-नालंदा।

उदय कुमार झा उर्फ अविनाश कुमार, पिता रामप्रमोद झा, निवासी भोजपुर, थाना-सराय रंजन, जिला-समस्तीपुर।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

छापेमारी दल में पुलिस पदाधिकारी चुन्नू पासवान, निशा, मनीष कुमार और सिपाही बब्लू कुमार, विक्रम कुमार तथा प्रेम कुमार शामिल थे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।