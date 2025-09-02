बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, परीक्षा देने जा रहे 20 वर्षीय युवक को यूं खींच ले गई मौत...मचा कोहराम

Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 20 वर्षीय युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत गई। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल...

परीक्षा देने जा रहा था युवक

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया चौक के पास का है। मृतक युवक की पहचान नयागांव थाना क्षेत्र के माथार दियारा निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र कौशल कुमार (20 वर्षीय) के रूप में हुई है। वह बीए सेमेस्टर-2 का छात्र था। बताया जा रहा है कि कौशल परीक्षा देने के लिए मंझौल जा रहा था, तभी हरदिया चौक के पास एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत गई।



परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।





