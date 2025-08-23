Main Menu

  • घर में काम रहा था 30 साल का युवक सुनील कुमार, तभी हुआ कुछ ऐसा...एक ही पल में खत्म हुई जिंदगी; मचा कोहराम

23 Aug, 2025 01:02 PM

in saran a young man working in a house was taken away by death

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि गड़खा बाजार निवासी गोपाल राय का पुत्र सुनील कुमार राय (30) अपने घर में काम रहा था। इस दौरान उसे बिजली का करंट लग गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन सुनील को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।
 

