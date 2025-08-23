ननिहाल जा रहा युवक हुआ दर्दनाक हादसे का शिकार, बीच रास्ते यूं खींच ले गई मौत; परिवार में मच गया कोहराम

बिहार के मुजफ्फरपुर में आज यानी शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। वहीं इस घटना में युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, घटना जीता-छपरा मार्ग की है। मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफा के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि युवक बाइक पर सवार होकर अपने ननिहाल रजवाड़ा जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सामने से काल बनकर आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि युवक ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।



इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस दुखद घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक को पकड़ने की तलाश में जुट गई है।