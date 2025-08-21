Main Menu

सारण में दर्दनाक हादसा, खेत में काम कर रहे युवक को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के सहाजीतपुर थाना क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि गोवा पिपराती गांव निवासी मैनेजर पांडे का पुत्र पंकज कुमार पांडे (37) ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में काम करने जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर विधुत पोल के बिजली के तार के संपर्क में आ गया। इस घटना में करंट लगने से पंकज अचेत हो गया। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर परिजन पंकज को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

