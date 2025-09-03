Main Menu

CM नीतीश ने गयाजी विष्णुपद मंदिर में की पूजा-अर्चना, पितृपक्ष मेले की तैयारी बैठक में हुए शामिल

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Sep, 2025 04:20 PM

CM Nitish News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish) ने बुधवार को गयाजी के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। नीतीश कुमार आज हेलीकॉप्टर से गयाजी पहुंचे, विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की तथा देवघाट का जायजा लिया।

CM नीतीश ने पितृपक्ष मेले की तैयारियों का लिया ब्यौरा
मुख्यमंत्री इसके बाद समाहरणालय परिसर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने पितृपक्ष मेले की तैयारियों का ब्यौरा लिया। कुमार ने चाकंद हाई स्कूल से 13 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद वह बेलागंज बस पड़ाव के समीप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के कई मंत्रियों के साथ कार्यकर्ता संवाद में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। महिलाओं के उत्थान से लेकर शिक्षा और सड़क तक, कोई काम नहीं होता था, लेकिन 2005 के बाद से उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है और आगे भी इसे जारी रखेंगे। उन्होने जनता से अपील करते हुए कहा कि इलाके की जरूरतें अपने विधायक को बताइए, सरकार सभी जरूरतों को पूरा करेगी।

...कब्रिस्तान की जमीन पर अब कोई विवाद नहीं होता-CM नीतीश
नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि आज उनके क्षेत्र से जुड़ी 13 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं. इनमें तीन सिंचाई, दो फ्लाईओवर, पांच पथ निर्माण, दो पार्क और इमामगंज में एक डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन दिया और सरकार के व्यवस्था बनाने के बाद कब्रिस्तान की जमीन पर अब कोई विवाद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यदि जनता आगे भी साथ देगी तो राज्य में तेजी से विकास कार्य होगा।
 

