‘कांग्रेस-RJD के मंच से PM मोदी और उनकी माता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी निंदनीय‘, बोले CM नीतीश

29 Aug, 2025 12:51 PM

cm nitish condemned the use of abusive words against pm modi

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शुक्रवार को दरभंगा में हुई एक राजनीतिक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स' पर एक बयान साझा करते हुए लिखा है कि, ‘दरभंगा में ‘‘मतदाता अधिकार यात्रा'' के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्व माता के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं।‘

दरभंगा में आयोजित ‘‘मतदाता अधिकार यात्रा'' के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों-कांग्रेस और राजद के कुछ नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) खेमे में आक्रोश देखा गया है।

