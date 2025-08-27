Voter Adhikar Yatra: मुजफ्फरपुर में ‘वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए तमिलनाडु के CM एम.के. स्टालिन, बोले-  चुराए गए वोट...

Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (M K Stalin) द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सांसद कनिमोई के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा' में बुधवार को शामिल हुए। स्टालिन ने ‘वोटर अधिकार यात्रा' में...

Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (M K Stalin) द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सांसद कनिमोई के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा' में बुधवार को शामिल हुए।



स्टालिन ने ‘वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘बिहार पहुंच गया हूं...आदरणीय लालू प्रसाद जी की धरती अपनी आंखों में आग लेकर मेरा स्वागत करती है, इसकी मिट्टी पर हर चुराए गए वोट का बोझ है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ उस ‘वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुआ जो लोगों के दर्द को अजेय ताकत में बदल देती है।'' इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सड़कों पर बुधवार को मोटरसाइकिल चलाई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा को मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठे देखा गया।



यात्रा के दरभंगा जिले से मुजफ्फरपुर पहुंचने पर राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल चलाते नजर आए और इस दौरान लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे। कुल 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी।