अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल करता रहा भाई... कई बार बनाए संबंध, गर्भवती हुई बहन तो कर दिया कत्ल; फिर खेत में दफनाया शव

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Aug, 2025 01:09 PM
Vaishali Crime News: बिहार के वैशाली जिले में चर्चित संजना भारती हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी रूपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में रूपेश कुमार ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
क्या था पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, यह घटना गोरौल थाना क्षेत्र के पीरापुर मथुरा गांव में हुई थी। मृतका की पहचान गाेरौल थाना के पीरापुर मथुरा निवासी बीरचंद्र पटेल की 20 वर्षीया पुत्री संजना भारती के रूप में हुई। बताया जाता है कि संजना भारती 27 मई 2025 को एडमिट कार्ड लाने के लिए भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित एलएन कॉलेज गई थी। इसी दौरान संजना भारती का अपहरण कर लिया गया था। फिर 1 माह 20 दिन बाद छात्रा का शव पीरापुर मथुरा गांव में ही जमीन के अंदर से बरामद किया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रूपेश को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी वैशाली के एसपी ललित मोहन शर्मा ने बुधवार को मीडिया को दी।
हुआ चौंकाने वाला खुलासा
पूछताछ में आरोपी रूपेश कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि मृतका संजना भारती रिश्ते में उसकी चचेरी बहन थी। उसने छात्रा की कुछ अश्लील फोटो ले ली थी। फोटो दिखाकर वह उसको डराता-धमकाता था और कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इसी बीच संजना गर्भवती हो गई तो रूपेश कुमार ने अपने दोस्त अमन और एक अन्य के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची।
वहीं, 27 मई को संजना एडमिट कार्ड लाने के लिए भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित एलएन कॉलेज गई थी। इसी दौरान उन्होंने संजना का अपहरण कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। बाद में अपने दोस्त अमन के खेत में छात्रा का शव दफना दिया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमन कुमार को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था और अब इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रूपेश तक उसके बैंक खाते की मदद से पहुंच बनाई। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।