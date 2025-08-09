एशिया रग्बी U-20: भारत की महिला टीम सेमीफ़ाइनल में, पुरुष टीम ने यूएई को हराकर रचा इतिहास

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Aug, 2025 09:59 PM

asia rugby u20 championship 2025

बिहार के दर्शकों के उत्साहपूर्ण समर्थन के बीच, भारत की अंडर-20 महिला टीम ने एशिया रग्बी एमिरेट्स रग्बी 7s अंडर-20 चैम्पियनशिप में शानदार अंदाज़ में वापसी करते हुए सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई। वहीं, पुरुष टीम ने इस स्तर पर पहली बार यूएई को हराकर ऐतिहासिक...

राजगीर: बिहार के दर्शकों के उत्साहपूर्ण समर्थन के बीच, भारत की अंडर-20 महिला टीम ने एशिया रग्बी एमिरेट्स रग्बी 7s अंडर-20 चैम्पियनशिप में शानदार अंदाज़ में वापसी करते हुए सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई। वहीं, पुरुष टीम ने इस स्तर पर पहली बार यूएई को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

PunjabKesari

कोच कियानो फोरी और कप्तान भूमिका शुक्ला के नेतृत्व में महिला टीम ने कज़ाख़स्तान पर कड़े मुकाबले में 17–10 से जीत दर्ज करते हुए शानदार शुरुआत की। बिहार की गुरिया कुमारी, अंशु कुमारी और अल्पना कुमारी ने एक-एक ट्राय कर मेज़बान टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

दोपहर में टीम का प्रदर्शन और दमदार हो गया, जब उन्होंने यूएई को 31–7 से मात दी। कप्तान भूमिका ने दो ट्राय किए, उप-कप्तान तनुश्री भोसल ने एक, जबकि मुस्कान पिपलोड़ा और अंशु ने भी स्कोर किया। इस जीत के साथ ही टीम ने दिन के आख़िरी पूल मैच (हांगकांग चीन के ख़िलाफ़) से पहले ही सेमीफ़ाइनल का टिकट पक्का कर लिया।

PunjabKesari

पुरुष वर्ग में, कोच पाको हर्नांदेज़ की टीम ने यूएई को 24–17 से हराकर इतिहास रच दिया। यह भारत की अंडर-20 स्तर पर यूएई पर पहली जीत थी और अंडर-18 व अंडर-20 वर्ग के बीच पांच मुकाबलों में पहली बार उनके ख़िलाफ़ स्कोर भी किया। चरण हेम्ब्रम ने एक ट्राय और कन्वर्ज़न से खाता खोला, गोल्डन कुमार और डेविड मुंडा ने भी ट्राय किए। डेविड के दूसरे ट्राय ने यूएई की मज़बूत वापसी के बावजूद भारत की जीत पक्की कर दी।

PunjabKesari

हालाँकि पुरुष टीम आगे के पूल ए मैचों में इस लय को बरक़रार नहीं रख सकी और श्रीलंका व हांगकांग चीन से 5–24 के समान अंतर से हार गई। पूल ए में श्रीलंका और हांगकांग चीन शीर्ष पर रहे, जबकि पूल बी में चीन और मलेशिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

PunjabKesari

अब भारत की अंडर-20 महिला टीम कल सेमीफ़ाइनल खेलेगी, जबकि पुरुष टीम घरेलू दर्शकों के सामने कज़ाख़स्तान के ख़िलाफ़ पाँचवें स्थान के लिए अपने अभियान का समापन करेगी।

सभी मैच FanCode और Asia Rugby YouTube Channel पर LIVE देखें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
कृष्णन अय्यर | +91 9867604931
ईमेल: krishnan.iyer@rugbyindia.in

