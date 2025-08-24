खेत से घर लौट रहे थे JDU नेता...तभी आए बदमाश और मार दी गोली; इलाके में दहशत का माहौल

Begusarai Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वह आए-दिन हत्या, लूटपाट जैसी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय जिले से सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने शनिवार देर शाम जदयू नेता को गोली मार दी। वहीं, इस घटना के...

Begusarai Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वह आए-दिन हत्या, लूटपाट जैसी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय जिले से सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने शनिवार देर शाम जदयू नेता को गोली मार दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।



खेत से घर लौट रहे थे JDU नेता

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर टोला के पास का है। घायल युवक की पहचान मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा पंचायत-1 वार्ड नंबर-5 निवासी 35 वर्षीय बबलू कुमार महतो के रूप में हुई है। बबलू जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम बबलू महतो खेत से अपने घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उनपर फायरिंग कर दी। गोली बबलू महतो के हाथ में लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं, स्थानीय लोगों द्वारा घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।



इलाके में मचा हड़कंप

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बबलू कुमार महतो की पत्नी समसा पंचायत की उप मुखिया है।











