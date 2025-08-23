Sursand Assembly Seat: सुरसंड विधानसभा सीट पर क्या JDU को टक्कर दे पाएगी RJD? II Bihar Election 2025

Sursand Assembly Seat: बिहार के दो सौ 43 विधानसभा सीटों में से एक सुरसंड विधानसभा सीट भी है...सीतामढ़ी जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि इस सीट पर पहली बार साल 1951 में हुए चुनाव में...

Sursand Assembly Seat: बिहार के दो सौ 43 विधानसभा सीटों में से एक सुरसंड विधानसभा सीट भी है...सीतामढ़ी जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि इस सीट पर पहली बार साल 1951 में हुए चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट रामचरित राय यादव को जीत मिली थी। 1957, 1962, 1967, 1969, 1972, 1977 और 1980 में लगातार 8 बार इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1985 में निर्दलीय कैंडिडेट रविन्द्र प्रसाद शाही को जीत मिली थी। इसके बाद 1990 में यह सीट एक बार फिर कांग्रेस के खाते में गई और रविन्द्र प्रसाद यादव विधायक चुने गए थे।





1995 में इस सीट पर जनता दल कैंडिडेट नागेन्द्र प्रसाद यादव को जीत हासिल हुई थी। 2000 में इस सीट पर जयनंदन प्रसाद यादव ने बाजी मारी थी। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में दोनों बार इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार जयनंदन प्रसाद यादव ही विधायक चुने गए थे। 2010 में जेडीयू कैंडिडेट शाहिद अली खान को जीत मिली थी। 2015 में आरजेडी उम्मीदवार सैयद अबू दोजाना विधायक चुने गए थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट दिलीप राय ने यहां बाजी पलट दी थी। इस बार भी ये सीट एनडीए में जेडीयू के ही खाते में जाएगी।

Sursand Assembly Seat Result 2020।। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट दिलीप राय ने जीत हासिल की थी। दिलीप राय 67 हजार एक सौ 93 वोट हासिल किया था....तो आरजेडी उम्मीदवार सैयद अबु दोजाना 58 हजार तीन सौ 17 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे तो एलजेपी कैंडिडेट अमित चौधरी को 20 हजार दो सौ 81 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।

Sursand Assembly Seat Result 2015।। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सैयद अबू दोजाना ने जीत हासिल की थी। दोजाना ने निर्दलीय उम्मीदवार अमित कुमार को 23 हजार दो सौ 34 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। सैयद अबू दोजाना को कुल 52 हजार आठ सौ 57 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अमित कुमार को कुल 29 हजार छह सौ 23 वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे पप्पू कुमार को कुल 15 हजार छह सौ 62 वोट मिले थे।

Sursand Assembly Seat Result 2010।। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नज़र डालें तो इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट शाहिद अली खान ने आरजेडी उम्मीदवार जय नन्दन प्रसाद यादव को मात्र एक हजार एक सौ 86 वोटों से हराया था। शाहिद अली खान को कुल 38 हजार पांच सौ 42 वोट मिले थे.....जबकि दूसरे नंबर पर रहे जयनंदन प्रसाद यादव को कुल 37 हजार तीन सौ 56 वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट विमल शुक्ला को कुल 15 हजार एक सौ 58 वोट मिले थे।

Sursand Assembly Seat Result 2005।। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नज़र डालें तो इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट जय नन्दन प्रसाद यादव ने बीजेपी उम्मीदवार बैद्यनाथ प्रसाद को मात्र चार सौ 94 वोटों से हराया था। जय नन्दन प्रसाद यादव को कुल 33 हजार दो सौ 33 वोट मिले थे.....जबकि दूसरे नंबर पर रहे बैद्यनाथ प्रसाद को कुल 32 हजार सात सौ 39 वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट रविन्द्र प्रसाद शाही को कुल 18 हजार नौ सौ 37 वोट मिले थे।

2020 के चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में भी जेडीयू कैंडिडेट दिलीप राय ने जीत हासिल की थी, क्योंकि लोजपा उम्मीदवार अमित चौधरी ने 20 हजार दो सौ 81 वोट लाकर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा हैं, इसलिए 2025 के चुनाव में सुरसंड में जेडीयू उम्मीदवार की स्थिति मजबूत लग रही है।



