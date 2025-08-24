देर रात घर लौट रहा था 22 साल का युवक, रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या... मची चीख-पुकार

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिले के जलालपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या दी है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि बसडीला गांव निवासी रामनरेश का पुत्र सूरज कुमार (22) शनिवार की देर रात...

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि बसडीला गांव निवासी रामनरेश का पुत्र सूरज कुमार (22) शनिवार की देर रात को मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया। पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।



सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मुफस्सिल और जलालपुर थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जलालपुर थाना की पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।