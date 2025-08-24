Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • देर रात घर लौट रहा था 22 साल का युवक, रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या... मची चीख-पुकार

देर रात घर लौट रहा था 22 साल का युवक, रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या... मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Aug, 2025 04:21 PM

a youth was shot dead in saran

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिले के जलालपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या दी है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि बसडीला गांव निवासी रामनरेश का पुत्र सूरज कुमार (22) शनिवार की देर रात...

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिले के जलालपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या दी है।

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि बसडीला गांव निवासी रामनरेश का पुत्र सूरज कुमार (22) शनिवार की देर रात को मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया। पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मुफस्सिल और जलालपुर थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जलालपुर थाना की पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!