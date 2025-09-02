Main Menu

  • होमगार्ड जवानों को नीतीश सरकार की सौगात! वेतन में 347 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी; अब मिलेगा 1121 रुपए ड्यूटी भत्ता

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 05:11 PM

nitish government s gift to home guard jawans salary increased by rs 347 per da

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (02 सितंबर, 2025) को कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में होमगार्ड के जवानों का दैनिक कर्तव्य/ प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 1,121 रुपए करने को मंजूरी दी गई। इससे...

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के होमगार्ड जवानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, अब उनके वेतन में प्रतिदिन 347 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद जवानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (02 सितंबर, 2025) को कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में होमगार्ड के जवानों का दैनिक कर्तव्य/ प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 1,121 रुपए करने को मंजूरी दी गई। इससे होमगार्ड जवानों को हर माह मिलने वाली राशि में 10,000 रुपए से अधिक की वृद्धि होगी। 

हजारों जवानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा- संजय झा
सरकार के इस फैसले को लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जवानों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हजारों जवानों और उनके परिवारजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बता दें कि बिहार सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के 49 प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी, जिससे संविदा कर्मियों और पंचायती राज कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली।

