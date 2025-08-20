एकतरफा प्यार में हैवान बना आशिक, कोचिंग सेंटर से घर जा रही छात्रा को मारा चाकू; गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Aug, 2025 05:04 PM

student injures girl student with knife

Bhagalpur Crime News: बिहार में भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में आज एक छात्र ने एक छात्रा को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि इस क्षेत्र के माछीपुर गांव के पास आज निजी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर घर...

Bhagalpur Crime News: बिहार में भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में आज एक छात्र ने एक छात्रा को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि इस क्षेत्र के माछीपुर गांव के पास आज निजी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर घर जा रही एक छात्रा को उसके साथ पढ़ने वाले एक छात्र ने रोक कर चाकू से प्रहार कर दिया। जिससे छात्रा के हाथ में तीन जगहों पर गहरे जख्म होने से उसकी हालत गंभीर हो गई।

सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने उक्त छात्रा को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच ग्रामीणों की भीड़ ने भाग रहे आरोपी छात्र को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उक्त भीड़ से आरोपी को छुड़ा कर अपने कब्जे में लिया और दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान भीड़ ने कुछ पुलिस जवानों से धक्का मुक्की करते हुए उनके कपड़े भी फाड़ दिये। सूत्रों ने बताया कि इस मामले की सूचना पर भागलपुर के पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था) नवनीत कुमार ने सदल -बल के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझा कर स्थिति को शांत किया।

प्रेम प्रसंग में दिया वारदात को अंजाम
इस सिलसिले में पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी छात्र के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने निजी अस्पताल में जाकर गंभीर रूप से घायल छात्रा के स्थिति की जानकारी चिकित्सको से ली और उसके इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होने का भरोसा परिजनों को दिलाया। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार में छात्र ने छात्रा को चाकू मारा है।

