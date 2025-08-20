Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मंत्री संजय सरावगी का तीखा प्रहार: वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर साधा निशाना, बोले-  प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने के लिए हो रही है.......

मंत्री संजय सरावगी का तीखा प्रहार: वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर साधा निशाना, बोले-  प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने के लिए हो रही है.......

Edited By Harman, Updated: 20 Aug, 2025 04:25 PM

minister sanjay sarawagi s sharp attack on voter rights yatra

बिहार सरकार के भूमि और राजस्व सुधार मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता संजय सरावगी ने कहा है कि बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा वास्तव में विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने के लिए हो रही है। सरावगी ने कहा कि बिहार...

Bihar Politics News: बिहार सरकार के भूमि और राजस्व सुधार मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता संजय सरावगी ने कहा है कि बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा वास्तव में विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने के लिए हो रही है। सरावगी ने कहा कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं और  तेजस्वी यादव अपने नाम की घोषणा का इंतेजार कर रहे हैं। 

कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर बोला हमला 

मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की झूठ का बारी बारी से खुलासा हो रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को ले कर सीडीएस के प्रमुख संजय कुमार के ट्वीट की चर्चा की और कहा, उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया है,ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे।  सरावगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र कीर्ति आजाद के उंस वक्तव्य को याद कीजिए जिसमे उन्होंने कहा था कि उनके कांग्रेसी पिता के जमाने मे चुनाव बूथ लूट कर जीता जाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के जमाने मे बूथ लूटना, छापना, बैलट पेपर फाड़ना और बक्सों को नाली में फेंक देना सरेआम होता था। उन्होंने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग और दल संविधान और वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इतिहास को पढ़े तो सारे कुकृत्य मिल जाते हैं। 

"RJD का इतिहास ही असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का रहा"

भूमि और राजस्व सुधार मंत्री ने कहा बिहार में सबसे पहला बूथ लूट 1957 में बेगूसराय के बलिया में हुआ था, जब लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी सरयू सिंह के लिए कुख्यात माफिया कामदेव सिंह ने बूथ लूटा था और उनको विजयी बनाया था। उन्होंने कहा कि जिस बाबा साहब की आज विपक्ष दुहाई दे रहा है उन्ही को कांग्रेसियों ने गलत ढंग से चुनाव में हरा दिया था। सरावगी ने कहा कि राजद का इतिहास ही असामाजिक तत्वो को बढ़ावा देने का रहा है। उन्होंने कहा कि सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के लिए तेजस्वी अमर रहे का नारा लगाते हैं। 

नेता प्रतिपक्ष के भाई तेजप्रताप ने तो इसे जयचंदो की यात्रा कहा- मंत्री संजय सरावगी

सरावगी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही राहुल-तेजस्वी की संवेदनहीनता दिख रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा के तीसरे दिन एक पुलिसकर्मी उनकी गाड़ी के नीचे आ गया लेकिन दोनों नेताओं ने उसका कुशलक्षेम तक नही पूछा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के भाई तेजप्रताप ने तो इसे जयचंदो की यात्रा कहा है।  सरावगी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ से कोई मुगालते में नही रहे, लोग जोकर को भी देखने के लिए उमड़ आते हैं। उन्होंने कहा कि मशहूर मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन को रस्सी में बांधने की बात करने वाले लालू प्रसाद के पुत्र जब संविधान की बात करते हैं तो हंसी आती है। 

मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से कटे सभी 65 लाख लोगों का ब्यौरा जारी कर दिया है और इस कदम के बाद शिकायत दूर ही गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों को बुला कर सम्बंधित जानकारी साझा की है। उन्होनें कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नेता आगमी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से वाकिफ हैं और उनकी कुंठा बार बार बाहर आ रही है।

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!