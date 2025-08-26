केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश से की मुलाकात, इन मुद्दों पर की चर्चा

वरिष्ठ भाजपा नेता, जो पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के प्रभारी थे, ने अपने एक्स हैंडल पर जदयू सुप्रीमो के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लिखा, "बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल खोलकर...

Dharmendra Pradhan met Nitish Kumar: बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और इस पूर्वी राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।



धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एक बार फिर शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बन रहा है। एनडीए बिहार की प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित है।"