Bihar Politics:"बिहार को अपराध और अराजकता के दलदल में फिर धकेलना चाहते हैं राहुल-तेजस्वी", विजय सिन्हा का आरोप

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता बिहार को अपराध और अराजकता के दलदल में...

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता बिहार को अपराध और अराजकता के दलदल में फिर धकेलना चाहते हैं।



विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने राजद-कांग्रेस पर भय और भ्रम को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जंगलराज की पाठशाला में प्रशिक्षित लोगों के कलेजे पर रफ्तार पकड़ चुके बिहार को देखकर आज सांप लोटने लगा है, इसलिए ये लोग विकसित होते बिहार को फिर से आंतक, अपराध और अराजकता के दलदल में धकेलना चाहते हैं। इनकी मंशा घुसपैठियों को जबरन मतदाता बनवा कर फिर से बिहार में जंगलराज की वापसी कराने की है।



काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है...- Vijay Sinha

सिन्हा ने कहा कि राहुल-तेजस्वी की जोड़ी बिहार के युवाओं को गोली और गाली के दोधारी तलवार से घेर कर फिर से पलायन के लिए विवश करना चाहते हैं ,लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हर कार्यकर्ता हनुमान बनकर इन आततायियों को अपने स्वार्थ की लंका सजाने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के लोग भूल गए हैं कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। बार-बार उसे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह जल कर राख हो जाएगी।