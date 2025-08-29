Main Menu

"राजनीति में आया तो मेरी ‘भ्रूणहत्या' करने का प्रयास हुआ", तेजस्वी यादव का दावा- CM नीतीश अब बिहार संभालने की स्थिति में नहीं

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Aug, 2025 10:36 AM

Bihar Politics: बिहार में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD), अपने और परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों का उल्लेख करते हुए गुरुवार को दावा किया कि जब वह राजनीति में आए तो उनकी ‘भ्रूणहत्या' करने का प्रयास किया गया।...

Bihar Politics: बिहार में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD), अपने और परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों का उल्लेख करते हुए गुरुवार को दावा किया कि जब वह राजनीति में आए तो उनकी ‘भ्रूणहत्या' करने का प्रयास किया गया। उन्होंने ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मोतिहारी में आयोजित ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन' को संबोधित करते हुए यह दावा भी किया कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अब बिहार संभालने की स्थिति में नहीं है।

डुप्लीकेट' मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ‘ओरिजनल'- Tejashwi Yadav

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा, ‘‘1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले क्या स्थिति थी... आज बिहार में किसी माई के लाल में दम नहीं है कि अंगुली उठाकर बात कर सके।'' उनका कहना था, ‘‘लालू जी ने तवे पर पड़ी रोटी को पलट दिया...इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा।'' यादव ने दावा किया, ‘‘मेरी मूंछ भी नहीं आई थी और मेरे खिलाफ टेंडर घोटाले का आरोप लगा दिया गया...अभी राजनीति में आया था कि मेरी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई। जब लालू जी नहीं झुके तो उनका बेटा झुक जाएगा?'' इससे पहले, यादव ने सीतामढ़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि अब प्रदेश के लोगों को तय करना है कि उन्हें ‘डुप्लीकेट' (नकली) मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ‘ओरिजनल' (असली) मुख्यमंत्री चाहिए।

NDA की 20 साल की सरकार ‘खटारा' हो चुकी- Tejashwi Yadav

राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जाने का उल्लेख किया और कहा, ‘‘ये लोग (BJP) बेईमान हैं। इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है।'' यादव ने दावा किया कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की 20 साल की सरकार ‘खटारा' हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘हमारे चाचा, जो बार-बार पलटी मारते हैं, अब उनकी यह स्थिति नहीं रह गई है कि वे बिहार संभाल सकें।'' राजद नेता ने दावा किया कि बिहार में अफसरशाही लागू है। उनका कहना था कि बिहार में ‘‘पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई'' वाली सरकार चाहिए। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वे नयी सरकार बनाएं जो अपराध और भ्रष्टाचार दूर कर सके। यादव ने कहा, ‘‘यह नकलची सरकार है...हमने जो कहा, वही यह सरकार कर रही है। ये लोग हमारी नकल कर सकते हैं, लेकिन इनके पास सोच और नजरिया नहीं है। आप लोगों को तय करना है कि नकल करने वाला ‘डुप्लीकेट' मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ‘ओरिजनल' मुख्यमंत्री चाहिए।'' उन्होंने कहा कि वह सत्ता में आने पर सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। यादव ने कहा कि लोगों को भाजपा के ‘हिंदू-मुसलमान' वाले एजेंडे में नहीं फंसना है और मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। 

