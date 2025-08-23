पहले की बहू की बेरहमी से हत्या! फिर फंदे पर लटकाया शव; बिहार के सारण में खौफनाक वारदात से फैली सनसनी

Chhapra Crime News: बिहार के सारण जिले में अवतार नगर थाना की पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला का शव फंदे से लटका हुआ बरामद किया है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि प्रतापपुर गांव निवासी विकास राय की पत्नी...

Chhapra Crime News: बिहार के सारण जिले में अवतार नगर थाना की पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला का शव फंदे से लटका हुआ बरामद किया है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।



पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि प्रतापपुर गांव निवासी विकास राय की पत्नी नीतू कुमारी (24) के भाई सोनपुर थाना क्षेत्र के बदुरही गांव निवासी सत्येंद्र दास ने थाना पुलिस को आवेदन देकर कहा कि उनकी बहन की हत्या उसके ससुराल वालों ने करने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने की नीयत से शव को रस्सी के सहारे छत से लटका दिया है।



इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। महिला के तीन बच्चे हैं। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।