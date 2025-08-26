बिहार में 18 वर्षीय छात्र की हत्या! घर से 500 फीट दूर निर्माणाधीन मकान से मिला शव; इलाके में फैली सनसनी

जानकारी के अनुसार, मामला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के डीहा गांव की है। मृतक की पहचान डीहा गांव निवासी जितेंद्र गोंड के 18 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि सोमवार की रात को गांव का एक मुझे बुलाने आया। इसके बाद...

Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय एक छात्र की हत्या कर दी गई। सोमवार की रात छात्र का शव उसके घर से महज 500 फीट की दूरी पर एक अर्ध निर्मित मकान के छत की कुंडी से लटका मिला। शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।



जानकारी के अनुसार, मामला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के डीहा गांव की है। मृतक की पहचान डीहा गांव निवासी जितेंद्र गोंड के 18 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि सोमवार की रात को गांव का एक मुझे बुलाने आया। इसके बाद उसने अपने साथ ले जाकर मुझे एक घर में लाइट जला कर दिखाया कि मेरा बेटा छत के कुंडी से लटका हुआ है। यह देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। |



हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप

देखते ही देखते आसपास के लोग वहां इकठ्ठे हो गए। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के पिता ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का।