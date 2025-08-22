Main Menu

बिहार के सीतामढ़ी में Murder, राइस मिल के संचालक को गोलियों से भूना, दहल उठा इलाका

22 Aug, 2025

Bihar Crime News: बिहार में सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गुरूवार को राइस मिल के संचालक मदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। 

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि परसौनी रेल गुमटी के समीप अपराधियों ने मदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। मदन कुमार की भाभी परोहा पंचायत की मुखिया है। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुट गयी है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमाटर्म के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
 

