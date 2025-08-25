मधेपुरा में युवक की बेरहमी से हत्या! पानी से भरे खड्ड में मिला शव, शरीर पर थे चोट के निशान; फैली सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 10:09 AM



पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर नयानगर गांव के समीप पश्चिम नहर किनारे पानी से भरे खड्ड से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं।