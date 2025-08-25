Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मधेपुरा में युवक की बेरहमी से हत्या! पानी से भरे खड्ड में मिला शव, शरीर पर थे चोट के निशान; फैली सनसनी

मधेपुरा में युवक की बेरहमी से हत्या! पानी से भरे खड्ड में मिला शव, शरीर पर थे चोट के निशान; फैली सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 10:09 AM

the body of a young man was found in a water filled ditch in madhepura

पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर नयानगर गांव के समीप पश्चिम नहर किनारे पानी से भरे खड्ड से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं।

Madhepura Crime: बिहार में मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने रविवार को एक युवक का शव बरामद किया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर नयानगर गांव के समीप पश्चिम नहर किनारे पानी से भरे खड्ड से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। 

सूत्रों ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!