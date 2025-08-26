वैशाली में RJD नेता का Murder, बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोेलियां; फैली सनसनी

Edited By Harman, Updated: 26 Aug, 2025 02:00 PM
RJD Leader Murder: बिहार के वैशाली में आरजेडी नेता को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वही राजद नेता की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई।
देर रात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
मिली जानकारी के अनुसार, घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के पकौली की है। मृतक आरजेडी नेता रिटायर्ड बिजली कर्मी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रखंड महासचिव शिव शंकर सिंह है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे शिव शंकर सिंह पकौली में नए बने घर जा रहे थे। इस दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उन पर 4 गोलियां दागी। 2 गोलियां उनकी आंखों में मारी। जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। वहीं खौफनाक वारदात को अंजाम दे आरोपी मौके से फरार हो गए।
इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनकी किसी से कोई जानी दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है।