पटना के बोरिंग रोड स्थित 2 पथों का होगा कायाकल्प, 1.21 करोड़ की लागत से होगा निर्माण।। Bihar News

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Sep, 2025 02:35 PM

2 paths located on boring road patna will be rejuvenated

Bihar News: बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (Minister Nitin Naveen) ने बुधवार को पटना के बोरिंग रोड स्थित दो पथों का शिलान्यास किया। नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत विभिन्न पथों एवं नाला का निर्माण किया जा रहा है।...

Bihar News: बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (Minister Nitin Naveen) ने बुधवार को पटना के बोरिंग रोड स्थित दो पथों का शिलान्यास किया। नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत विभिन्न पथों एवं नाला का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सड़क संपकर्ता एवं जल निकासी की व्यापक व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना है। इसी क्रम में आज बोरिंग रोड स्थित दो पथों का शिलान्यास किया गया है।

मंत्री नितिन नवीन (Minister Nitin Naveen) ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, गुणवता युक्त सड़कों के निर्माण, पार्क और तालाबों का जीर्णोद्धार होना है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ बांकीपुर वासियों समेत सभी विधानसभा के लोगों को मिल रहा है। बिहार सरकार सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना लागू की गई है। इसके तहत नगर निकाय के ऐसे पथों का निर्माण होगा जो राष्ट्रीय,राजमार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों, मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ेगा एवं जनोपयोगी होगा। इसके साथ ही ज्यादा आबादी को लाभान्वित करने वाली सड़कों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, सड़कों का चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के तहत सड़क जाम से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करते हुए विभिन्न सड़कों पर से यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना तथा यातायात संचालन को सुगम बनाने का भी कार्य किया जाएगा। 

