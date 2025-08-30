18.61 करोड़ की लागत से बेगूसराय के SH-55 सड़क का होगा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, सम्राट चौधरी बोले- आवागमन की सुविधा होगी बेहतर

Edited By TAHIR SIDDIQI, Updated: 30 Aug, 2025 02:45 PM
Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार ने बेगूसराय जिले के पथ प्रमंडल अंतर्गत वीरकुंवर सिंह चौक से माधुरी ढाला (एसएच-55) तक 4.915 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण को स्वीकृति प्रदान की है।
सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने बयान जारी कर कहा कि इस योजना पर कुल 18 करोड़ 61 लाख 20 हजार रुपये की खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा वर्तमान में ये सड़क सकरी है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्वीकृति के साथ आवागमन की सुविधा बेहतर होगी और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार सड़कों के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि बिहार में सड़कों का विशाल नेटवकर् तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब राजधानी पटना से राज्य के किसी हिस्से में चार से पांच घंटे में पहुंचना संभव हुआ है। इसी कड़ी में बेगूसराय वीरकुंवर सिंह चौक से माधुरी ढाला तक कुल 18 करोड़ 61 लाख 20 हजार रुपये की लागत से सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है।