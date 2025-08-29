Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कोसी नदी के किनारे छिपाकर रखा गया था गांजा, पुलिस और SSB ने मारा छापा... 70 किलो गांजा जब्त

कोसी नदी के किनारे छिपाकर रखा गया था गांजा, पुलिस और SSB ने मारा छापा... 70 किलो गांजा जब्त

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Aug, 2025 02:34 PM

70 kg of ganja recovered in supaul

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के रतनपुरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुरुवार को 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने यहां बताया कि सूचना मिली थी कि कोसी नदी के किनारे भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपाकर रखी गई है। इस सूचना पर...

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के रतनपुरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुरुवार को 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया।

पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने यहां बताया कि सूचना मिली थी कि कोसी नदी के किनारे भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपाकर रखी गई है। इस सूचना पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने उक्त स्थान पर संयुक्त रूप से छापामारी की। मौके से दो बोरी में रखा गया 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

वहीं,  मौके से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में रतनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कारवाई की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!