कोसी नदी के किनारे छिपाकर रखा गया था गांजा, पुलिस और SSB ने मारा छापा... 70 किलो गांजा जब्त

पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने यहां बताया कि सूचना मिली थी कि कोसी नदी के किनारे भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपाकर रखी गई है। इस सूचना पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने उक्त स्थान पर संयुक्त रूप से छापामारी की। मौके से दो बोरी में रखा गया 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
वहीं, मौके से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में रतनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कारवाई की जा रही है।