बिहार में हाई अलर्ट: मोतिहारी पुलिस ने संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों पर रखा इनाम, तस्वीरें जारी

मोतिहारी:मोतिहारी पुलिस ने जिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों— आदिल हुसैन, हसनैन अली और मोहम्मद उस्मान— पर ₹50,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि ये संदिग्ध कहीं दिखाई दें या इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाने या डायल-112 पर सूचना दें।
संदिग्धों की पहचान सार्वजनिक
पुलिस द्वारा जारी पोस्टर में तीनों संदिग्धों की तस्वीरें भी साझा की गई हैं ताकि लोग इन्हें आसानी से पहचान सकें।
- आदिल हुसैन
- हसनैन अली
- मोहम्मद उस्मान
गुप्त सूचना देने वालों की पहचान रहेगी सुरक्षित
पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वाले व्यक्ति को इनाम की राशि दी जाएगी और उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी ने 9431822988 और 9031827100 नंबर जारी किए हैं, जिन पर सीधे संपर्क किया जा सकता है।
सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ी
इस घोषणा के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। मोतिहारी पुलिस ने कहा है कि इस तरह की सूचनाएं क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम हैं।