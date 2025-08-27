Bihar STF Naxal Operation:इमामगंज थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ STF का एक्शन, गुप्त ठिकाने से भारी मात्रा में कारतूस जब्त

बिहार पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार एसटीएफ (STF) और गया जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने इमामगंज थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया।

पटना:बिहार पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार एसटीएफ (STF) और गया जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने इमामगंज थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया।

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने फतेहपुर के जंगली और पहाड़ी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान लुगुरदाह धाम पहाड़ी की झाड़ियों और पत्थरों के नीचे छिपाकर रखे गए AK-47 के कुल 175 राउंड कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के विरुद्ध यह कार्रवाई लगातार चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। बरामद कारतूस से साफ है कि नक्सली बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इमामगंज थाना में इस मामले में केस दर्ज कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इलाके में नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर सघन निगरानी रखी जा रही है।

बिहार STF और जिला पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चल रही रणनीतिक कार्रवाई की एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।