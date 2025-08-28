VIDEO: कैमूर के मचखियां गांव में उफान पर दुर्गावती नदी, तेज कटाव.. बेघर होने के कगार पर ग्रामीण

#Kaimur #Flood #DurgavatiRiver #BiharNews कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मचखियां गांव के पास से गुजरने वाली दुर्गावती नदी का कटाव तेजी से हो रहा है। नदी के तट पर गांव के 20 से 25 दलित लोगों की घर गृहस्थी बसी हुई है। तेजी से हो रहे कटाव को...

कैमूर: कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मचखियां गांव के पास से गुजरने वाली दुर्गावती नदी का कटाव तेजी से हो रहा है। नदी के तट पर गांव के 20 से 25 दलित लोगों की घर गृहस्थी बसी हुई है। तेजी से हो रहे कटाव को लेकर दलित बस्ती के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि, हम लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं, और प्रत्येक साल नदी का कटाव हो रहा है। बरसात के महीने में जब नदी भर जाती है, तो सांप-बिच्छू घरों में घुस आते हैं। कई बार हम लोग के मवेशी भी नदी में गिर जाते हैं....