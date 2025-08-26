सारण में 13 साल के बच्चे के साथ दर्दनाक हादसा, दोस्तों संग तालाब में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में जाने से हुई मौत

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के मांझी थाना क्षेत्र में मंगलवार को अपने चार दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए एक किशोर की मौत पानी में डूब कर हो गई है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि गैरतपुर निवासी अक्षय लाल बीन के का बारह वर्षीय पुत्र राजू बीन...

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि गैरतपुर निवासी अक्षय लाल बीन के का बारह वर्षीय पुत्र राजू बीन अपने समीप के गांव सलेमपुर में चार दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया हुआ था। जहां गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई।



इधर, घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।