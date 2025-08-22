सारण में दर्दनाक हादसा, पशुओं को चराने गए शख्स को यूं खींच ले गई मौत; परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस सूत्रों ने बताया कि तुकर्वलिया गांव निवासी चांद गोविंद सिंह का पुत्र राजेश सिंह (48) अपने पशुओं को चराने के लिए तुकर्वलिया नैनी बांध पर गया हुआ था, जहां पैर फिसलने से वह पानी भरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ​​​​​​​घटना की सूचना...

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पशुओं को चराने गए एक व्यक्ति की पानी भरे गड्ढे में गिर जाने से मौत हो गई है।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि तुकर्वलिया गांव निवासी चांद गोविंद सिंह का पुत्र राजेश सिंह (48) अपने पशुओं को चराने के लिए तुकर्वलिया नैनी बांध पर गया हुआ था, जहां पैर फिसलने से वह पानी भरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।



घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पानी भरे गड्ढे से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले पर पुलिस मृतक के परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

