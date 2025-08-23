सारण में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों को यूं खींच ले गई मौत..मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Aug, 2025 02:28 PM
Chhapra Road Accident: बिहार के सारण जिले में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में एक युवक सहित दो लोगों की मौत हो गई है।
पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि दाउदपुर थाना क्षेत्र के बेल्लारी गांव निवासी विनोद राय का पुत्र नीतीश कुमार (20) सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही नीतीश की मौत हो गई।
सूत्रों ने बताया कि जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के कट्सा गांव निवासी नागेश्वर राय (52) पैदल जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दोनों थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। दोनों थाना की पुलिस इस मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।