घर में महिला चला रही थी देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने की छापेमारी तो हालात देख रह गई दंग; 4 लोग गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार में मुंगर जिले में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए अनैतिक देह व्यापार में शामिल महिला और तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है।



पिछले दरवाजे से फरार हुई महिला संचालिका

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेकापुर मयूर चौक स्थित एक मकान में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग बालिका को भी रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि घर की महिला संचालिका ही इस सेक्स रैकेट को चलाती थी। जब पुलिस ने छापेमारी की तो वह पिछले दरवाजे से फरार हो गई।



पुलिस ने तीन युवकों और महिला को किया गिरफ्तार

मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेकापुर मयूर चौक स्थित एक मकान में सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा है। इसके बाद एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें कोतवाली थानाध्यक्ष और महिला पुलिस बल शामिल थे। वहीं पुलिस ने मकान में छापेमारी कर एक महिला और तीन युवकों गोलू कुमार, सोनू कुमार उर्फ अभिलेश कुमार और विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है।



पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग मिलकर नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर इस धंधे में धकेलते थे। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।