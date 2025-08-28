VIDEO: सीमांचल टू पश्चिम बंगाल पशु तस्करी, कटिहार पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, 125 मवेशी बरामद

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Aug, 2025 03:46 PM
#AnimalTrafficking #KatiharPolice #KatiharNews #BiharNews
Katihar News: कटिहार में ट्रकों और पिकअप में ठूंसकर रखे गए 125 बेजुबानों को पुलिस ने बरामद किया है। सभी मवेशियों को पश्चिम बंगाल के मालदह ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो...
Katihar News: कटिहार में ट्रकों और पिकअप में ठूंसकर रखे गए 125 बेजुबानों को पुलिस ने बरामद किया है। सभी मवेशियों को पश्चिम बंगाल के मालदह ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।