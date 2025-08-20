Main Menu

  • सीवान पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बसंतपुर हत्याकांड का 3 घंटे में खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Aug, 2025 11:05 PM

siwan murder case

सीवान जिले की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए हत्याकांड का महज 3 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा है।

सीवान:सीवान जिले की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए हत्याकांड का महज 3 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा है।

घटना की जानकारी

दिनांक 19.08.2025 को स्थानीय चौकीदार ने सूचना दी कि खोदईपुर नहर के किनारे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव की शिनाख्त स्थानीय युवक सुभाष कुमार साह, पिता–स्व. हरिनाथ साह, निवासी भगवानपुर, थाना-भगवानपुर हाट, जिला-सीवान के रूप में हुई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीवान के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज और एसडीपीओ महाराजगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तत्परता दिखाते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त

  1. निरंजन कुमार सिंह पिता – कुमार सिंह, सखवा बाजार (टोला ननकूगढ़) थाना लकड़ी नबीगंज, जिला सीवान
  2. हिमांशु सिंह पिता – अवधेश सिंह, सखवा मलमलिया, थाना भगवानपुर हाट, जिला सीवान
  3. प्रिंस सिंह पिता – नवल किशोर सिंह, सखवा, थाना भगवानपुर हाट, जिला सीवान
  4. अजीत कुमार सिंह पिता – सतेंद्र सिंह, बसंतपुर, जिला सीवान
  5. अरविंद कुमार पाण्डेय पिता – स्व. अजय पाण्डेय, हरिवासर, थाना बसंतपुर, जिला सीवान

फरार अभियुक्त

मोहित सिंह पिता – मुकेश सिंह, ग्राम चरौली, थाना भगवानपुर, जिला सीवान

टीम में शामिल अधिकारी

इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम में शामिल रहे –

अमन अनुरुद्ध (पुलिस पदाधिकारी, महाराजगंज)

एसआई और पुलिस बल के अन्य जवान (बसरतपुर, महाराजगंज, भगवानपुर हाट, लकड़ी नबीगंज, बसंतपुर, तरवारा और सीवान थाने से)।

पुलिस की बड़ी उपलब्धि

महज 3 घंटे के भीतर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना सीवान पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों पर बसरतपुर थाना कांड संख्या-485/25 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं, फरार आरोपी की तलाश जारी है।

