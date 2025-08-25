दरभंगा में थानाध्यक्ष और चौकीदार का रिश्वत लेने का Video Viral! SSP ने किया निलंबित

बिहार में दरभंगा जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में केवटी थाना के थाना अध्यक्ष और एक चौकीदार को निलंबित कर दिया है।

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में केवटी थाना के थाना अध्यक्ष और एक चौकीदार को निलंबित कर दिया है।

रेड्डी ने बताया कि केवटी थाना के थाना अध्यक्ष राहुल कुमार एवं चौकीदार राहुल राजा को रिश्वत लेने के वायरल वीडियो के सत्यापन में रिश्वत लेने का आरोप सत्य पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर 2, कमतौल से रिश्वत लेने के वायरल वीडियो की जांच कराई गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2 द्वारा उक्त वायरल वीडियो का जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमे उल्लेख किया गया है कि इस मामले में चौकीदार 6/8 राहुल राजा का क्रियाकलाप संदेहास्पद है और इस मामले में केवटी के थानाध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जो इनके कर्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है।

रेड्डी ने बताया कि उक्त आरोप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2 के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए केवटी थानाध्यक्ष राहुल कुमार को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये पुलिस उप-महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा को एवं चौकीदार 6/8 राहुल राजा को निलंबित कर विभागीय जांच (कार्यवाही) प्रारंभ करने के लिये जिला पदाधिकारी, दरभंगा को अनुशंसा भेजी गयी है। उन्होंने बताया कि पुलिस निरीक्षक सदन राम को केवटी का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है।

