Patna News: एक करोड़ से अधिक की लागत से पटना के चार पथों का होगा जीर्णोद्धार, मंत्री नितिन नवीन बोले-शहरी क्षेत्रों में विकास को मिलेगी नई गति

Edited By Harman, Updated: 29 Aug, 2025 04:03 PM
बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को राजधानी पटना की चार पथों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नवीन ने कहा कि राज्यभर में सुगम यातायात और जलजमाव से मुक्ति पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)सरकार तेजी से काम कर रही है। शहरी क्षेत्रों...
Bihar News: बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को राजधानी पटना की चार पथों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नवीन ने कहा कि राज्यभर में सुगम यातायात और जलजमाव से मुक्ति पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)सरकार तेजी से काम कर रही है। शहरी क्षेत्रों के विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत सड़कों और नलों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर 27 में करीब एक करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले कुल चार पथों का शिलान्यास किया गया है।
मंत्री ने कहा कि इन पथों के निर्माण से शहरी क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही यात्रा अधिक सहज और सुरक्षित होगी। राजग सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में सुगम यातायात और जलजमाव से मुक्ति देने है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना अंतर्गत बांकीपुर विधानसभा की चार योजनाओं में वार्ड संख्या-27 स्थित शिव मंदिर गली से होते हुए ललन शर्मा के मकान तक 24.82 लाख की लागत से नाला एवं पी.सी.सी पथ का निर्माण, यदुनन्दन जी के मकान से सतघरवा तक 17.56 लाख की लागत से पी.सी.सी पथ का निर्माण, संत पाल स्कूल से अजी स्कूटर तक 13.98 लाख की लागत से पी.सी.सी पथ का निर्माण एवं चिना कोठी मुन्ना सिंह के मकान से चिना कोठी पुल तक 48.22 लाख की लागत से पी.सी.सी पथ के निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया गया।
गौरतलब है कि मंत्री नवीन द्वारा पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना अंतर्गत कुल 30 से अधिक पथों का शिलान्यास किया है। इन सभी पथों का करीब 15 करोड़ से अधिक की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें कई जगह पथों के साथ- साथ भूगर्त नाले का भी निर्माण कार्य शामिल है। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना लागू की गई है। इसके तहत नगर निकाय के ऐसे पथों का निर्माण होगा जो राष्ट्रीय, राजमार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों / मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ेगा एवं जनोपयोगी होगा। इसके साथ ही ज्यादा आबादी को लाभान्वित करने वाली सड़कों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।वहीं, सड़कों का चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के तहत सड़क जाम से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करते हुए विभिन्न सड़कों पर से यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना तथा यातायात संचालन को सुगम बनाने का भी कार्य किया जाएगा। साथ ही सड़कों के बीच डिवाइडर, अन्डर ग्राउन्ड केबलिंग, स्ट्रीट लाईट भी लगाया जाएगा।