  • VIDEO: PM पर अमर्यादित बयानबाजी के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के सामने बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Sep, 2025 04:21 PM

#BegusaraiNews #CongressVsBJP #NarendraModi #RahulGandhi #TejashwiYadav Begusarai News: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित बयान देने से आम जनता में भी गहरा आक्रोश पाया जाता है। वहीं बीजेपी के नेता और...

Begusarai News: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित बयान देने से आम जनता में भी गहरा आक्रोश पाया जाता है। वहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी बिहार में कांग्रेस के कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक कुंदन कुमार ने किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में जबरन घुसने का प्रयास करने लगे, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'राहुल गांधी मुर्दाबाद' के नारे लगाए, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की।

