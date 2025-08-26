बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, बीजेपी नेताओं संग होगी अहम बैठक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

पटना/दिल्ली:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार दिल्ली में दो दिनों तक रहेंगे और इस दौरान वह बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे।

एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से मुलाकात

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भर नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक रणनीति और चुनावी समीकरण को भी प्रभावित कर सकती है।

अचानक बना दौरे का कार्यक्रम

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का दिल्ली दौरे का यह कार्यक्रम अचानक ही तय हुआ। मंगलवार की शाम वह पटना से दिल्ली रवाना हुए।

चुनावी रणनीति पर चर्चा संभव

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस दौरे को पूरी तरह से चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य अहम राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श की संभावना है। मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों नेताओं को भी चर्चाओं में शामिल किया जाएगा।

राजनीतिक हलचल तेज

नीतीश कुमार के इस दिल्ली दौरे से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां यह मुलाकातें एनडीए गठबंधन को मजबूती देने की दिशा में देखी जा रही हैं, वहीं विपक्ष भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए है।