"राजद-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई ...यह देश की हर मां-बेटी का अपमान",PM मोदी बोले- महिलाओं से बदला लेना चाहते है....

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Sep, 2025 03:23 PM

Bihar News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को कहा कि बिहार में कांग्रेस (Congress) की हाल में संपन्न हुई ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। मोदी ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस को वह भले ही माफ कर दें लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

पीएम मोदी ने दरभंगा में हाल में ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने से पैदा हुए विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि उनकी मां को अपशब्द कहना उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है जो ‘भारत माता' का अपमान करते हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था तो उनका क्या दोष था। उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए?'' प्रधानमंत्री ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक नयी सहकारी पहल का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करने के मौके पर दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने कांग्रेस सहयोगी राजद पर हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी महिलाओं से बदला लेना चाहती है क्योंकि बिहार में उसकी सरकार उन्हीं की वजह से सत्ता से बाहर हुई थी।

मोदी ने कहा, ‘‘माताओं को अपशब्द कहने वाले लोगों की सोच यही होती है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। मेरी मां को अपशब्द कहना बिहार की बेटियों और बहनों का अपमान है।'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम किया है। मोदी ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ‘बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' नामक सहकारी संस्था का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने इस नयी सहकारी संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये हस्तांतरित करते हुए कहा कि यह संस्था बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देगी।

 

 

 

