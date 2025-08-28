Main Menu

  • बगीचे में पेड़ से लटका मिला बच्ची का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका; पटना में सनसनीखेज घटना से फैली दहशत

28 Aug, 2025

the dead body of a girl was found hanging from a tree in patna maner

Patna Crime News: बिहार के पटना से एक दिल को झकझोर कर रख देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। दरअसल यहां आज 10 साल की बच्ची का शव पेड़ पर लटका मिला। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर रोष प्रकट किया। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल कायम कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना मनेर थाना क्षेत्र के महिनावा स्थित सोन बांध की पास की है। बताया जा रहा है कि बच्ची दो दिन पहले लकड़ियां लेने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। वहीं जब देर शाम तक बच्ची का कुछ नहीं पता चला तो परिजनों ने मनेर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं आज लोगों ने बच्ची का शव पेड़ से लटकते देखा और इसके बाद पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों और परिजनों द्वारा दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बच्ची के साथ अपराधियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
 

