बिहार में 43 से 137 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगी चिराग की पार्टी! सांसद अरुण भारती ने की बड़ी मांग; NDA की बढ़ी टेंशन...

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 11:31 AM

Bihar Election 2025: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती (Arun Bharti) ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तहत उनकी पार्टी को 43 से 137 के बीच सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह उनकी निजी राय है। 

"हम एक साथ लड़ेंगे बिहार चुनाव" 
लोजपा (रामविलास) सांसद ने राजग द्वारा सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पहली बार जनता दल (यूनाइटेड) के साथ चुनाव लड़ेगी। भारती ने ‘पीटीआई वीडियो' से कहा, "हमारी पार्टी के गठन के बाद से लोजपा या लोजपा (रामविलास) ने कभी भी जद(यू) के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ा है; यह हमारी पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा कि हम बिहार चुनाव एक साथ लड़ेंगे।" 

भारती ने कहा कि 2015 में राजग के तहत लोजपा (रामविलास) ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2020 में उन्होंने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। भारती ने कहा, ‘‘मेरी निजी राय में, हमारी पार्टी के लिए सीटों का सम्मानजनक आंकड़ा इन दोनों आंकड़ों (43-137) के बीच का होना चाहिए।'' यह पूछे जाने पर कि क्या राजग में सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा, "सब कुछ ठीक है; राजग के सभी दल, उनके नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और सभी दलों के नेता इसमें भाग ले रहे हैं।" 

