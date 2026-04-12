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आशा भोसले के निधन पर CM नीतीश ने जताया गहरा शोक, कहा- उनका जाना भारतीय संगीत के एक युग का अंत

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Apr, 2026 03:52 PM

cm nitish expresses deep condolences on asha bhosle s demise

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्व. आशा भोसले प्रख्यात पार्श्व गायिका थीं। उन्हें पद्म विभूषण तथा दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक एवं दुख व्यक्त किया है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्व. आशा भोसले प्रख्यात पार्श्व गायिका थीं। उन्हें पद्म विभूषण तथा दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आने वाली पीढि़यां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। उनका जाना भारतीय संगीत के एक युग का अंत है। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दु:ख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। 

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