Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गया को CM नीतीश की बड़ी सौगात, 899.46 करोड़ रुपए लागत की 10 योजनाओं का किया शिलान्यास

गया को CM नीतीश की बड़ी सौगात, 899.46 करोड़ रुपए लागत की 10 योजनाओं का किया शिलान्यास

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Sep, 2025 05:28 PM

cm nitish laid the foundation stone of 10 schemes worth rs 899 46 crore

इसके अंतर्गत 3 करोड़ 61 लाख रुपये की इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बारा बांध का जीर्णोद्धार, 77 करोड़ 60 लाख रुपये की बतसपुर वियर योजना अंतर्गत मोराटाल मुक्त पईन का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्य, 349 करोड़ 22 लाख रुपये लागत की नगर क्षेत्र...

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया जिला अंतर्गत चाकंद उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल से प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित 899.46 करोड़ रुपये लागत की 10 योजनाओं का शिलापट्ट अनावरण कर रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। 

PunjabKesari

इसके अंतर्गत 3 करोड़ 61 लाख रुपये की इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बारा बांध का जीर्णोद्धार, 77 करोड़ 60 लाख रुपये की बतसपुर वियर योजना अंतर्गत मोराटाल मुक्त पईन का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्य, 349 करोड़ 22 लाख रुपये लागत की नगर क्षेत्र अंतर्गत मुफस्सिल मोड़ पर फ्लाईओवर का निर्माण, 90 करोड़ 16 लाख रूपये लागत की गया-मानपुर रेलखंड पर अवस्थित लेवल क्रासिंग संख्या-71ए (बागेश्वरी गुमटी) पर आरओबी निर्माण कार्य तथा 104 करोड़ 72 लाख रुपये लागत की गया परैया गुरारू होते हुए औरंगाबाद रफीगंज जोड़नेवाले पथ का चौड़ीकरण कार्य शामिल है। 

PunjabKesari

कार्यक्रम के अंतर्गत 119 करोड़ 74 लाख रुपये लागत की इमामगंज प्रखंड की कोठी से सलेया होते हुए सीमावर्ती राज्य (झारखंड) को जोड़ते हुए पथ का चौड़ीकरण, 58 करोड़ 45 लाख रुपये लागत की नगर प्रखंड के बेलथू ग्राम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण, 41 करोड़ 60 लाख रुपये लागत की कंडी नवादा पार्क एवं सिलौंजा पार्क का विकास, 39 करोड़ 82 लाख रुपये लागत की गया जिला अंतर्गत बेला-पनारी रोड से अग्नि, शिवरामपुर से धनावां होते हुए शाकिर बिगहा तक (ग्राम शिवरामपुर के लिंक पथ सहित) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य तथा 14 करोड़ 52 लाख रुपये लागत की इमामगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना शामिल है।

PunjabKesari

मुख्यमंत्री ने बेला-पनारी पथ का निरीक्षण किया और इस दौरान वहां आयोजित कार्यक्रम स्थल से 39 करोड़ 82 लाख रुपये लागत की गया जिला अंतर्गत बेला-पनारी रोड से अग्नि, शिवरामपुर से धनावां होते हुए शाकिर बिगहा तक (ग्राम शिवरामपुर के लिंक पथ सहित) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने चाकंद उच्च विद्यालय परिसर में लाभुकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित पेंशनधारी लाभुकों, जीविका दीदियों एवं अन्य लाभुकों के साथ संवाद किया। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!