​​​​​​​3.5 करोड़ की लागत से गर्दनीबाग इलाके की बदलेगी तस्वीर, मंत्री नितिन नवीन ने 2 अहम योजनाओं का किया शिलान्यास

Bihar news: बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (Nitin Naveen) ने सोमवार को पटना की दो अहम योजनाओं का शिलान्यास किया। नवीन ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें गर्दनीबाग स्थित वार्ड नंबर 16 क्षेत्रान्तर्गत कच्ची तालाब स्थित सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य एवं डी.वी.सी चौक से रामलखन महतो फ्लैट होते हुए सूर्य मंदिर एवं झुनझुन महल होते हुए जनता रोड बाईपास तक भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य शामिल रहा। करीब 3.5 की लागत से इन दोनों योजना को पूर्ण किया जाएगा।



इलाके में पर्यटन को भी लाभ मिलेगा- Nitin Naveen

नवीन ने इस संबंध में कहा कि हर वर्ष छठ पूजा पर कच्ची तालाब स्थित सूर्य मन्दिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसलिए मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल निकासी, सफाई, फव्वारा, बैठने की जगह एवं पेवर ब्लॉक का कार्य किया जाएगा। करीब 1.5 करोड़ की लागत से इस योजना को पूर्ण किया जाना है। जीर्णोद्धार अपरांत हर उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इससे इलाके में पर्यटन को भी लाभ मिलेगा।



मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, पी.सी.सी सड़क निर्माण, समुदायिक भवन निर्माण समेत अन्य योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में डी.वी.सी चौक से रामलखन महतो फलैट होते हुए सुर्य मन्दिर एवं झुनझुन महल होते हुए जनता रोड बाईपास तक भूगर्भ नाला के निर्माण कार्य की योजना का भी शिलान्यास किया गया है। करीब दो करोड़ की लागत से इस योजना को पूरा किया जाएगा। योजना पूर्ण होने के अपरांत इलाके के लोगों को जल निकासी की बेहतर एवं सुविधाजनक व्यवस्था मिलेगी।