नवादा में अंधविश्वास की भेंट चढ़ा दंपति, पति की मौत – 17 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

नवादा:नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के पांचूगढ़ मुहल्ला में अंधविश्वास के चलते हुई अमानवीय घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। गाँव के लोगों ने एक दंपति को डायन बताकर बेरहमी से मारपीट की, जिसमें पति गया मांझी की मौत हो गई।

छठिहार उत्सव में डीजे बंद होना बना विवाद का कारण

जानकारी के अनुसार, छठिहार उत्सव के दौरान बार-बार डीजे बंद होने पर गाँव में अफवाहें फैल गईं। अंधविश्वास का शिकार बनाकर ग्रामीणों ने गया मांझी और उनकी पत्नी को डायन बताकर पीट दिया। गंभीर रूप से घायल गया मांझी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

Bihar Police की सख्त कार्रवाई, 17 गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए Bihar Police ने त्वरित कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी मोहन मांझी समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस की अपील – अंधविश्वास और अफवाहों से दूर रहें

इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंधविश्वास और अफवाहों से दूर रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज में शांति और कानून व्यवस्था कायम रह सके।